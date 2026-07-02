Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada dede öldü, torunu yaralandı.
Yukarıdamlalı Pelitli Mahallesi'nde Veli Yığınak (60) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücünün torunu Veli Eymen Yığınak (4) ise Korgan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tarım Aracı Devrildi: Dede Hayatını Kaybetti, Torun Yaralandı - Son Dakika
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