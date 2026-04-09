Tarım Arazilerini Koruma Kanunu: Kaçak Yapılaşmaya Ağır Cezalar Geliyor
Tarım Arazilerini Koruma Kanunu: Kaçak Yapılaşmaya Ağır Cezalar Geliyor

09.04.2026 14:15
TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi ile tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ve kooperatifler üzerinden satışı önlenmeye çalışılıyor. Ceza miktarları artırılırken, tarım arazileri daha sıkı bir şekilde sınıflandırılacak.

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ve 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, tarım arazilerinin parçalanması, kooperatifler üzerinden satılması ve kaçak yapılaşmayla talan edilmesini önlemeyi amaçlıyor. Kanun teklifinde, cezalar metrekare başına 10 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarılıyor; örneğin, 500 metrekarelik kaçak yapıya 1.25 milyon TL ceza kesilecek. Ayrıca, kaçak yapılara su ve elektrik bağlayan kurumlara aylık 100 bin TL ceza uygulanacak.

Kooperatifler, tarım faaliyeti dışında başka amaçlarla tarım arazisi satın alamayacak; sadece tarımsal faaliyet yapan kooperatifler, Bakanlık izniyle arazi alabilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin af içermediğini ve mevcut kaçak yapıları meşrulaştırmadığını vurguladı. Yeni düzenleme, özellikle hobi bahçesi kooperatifleri modelini hedef alıyor ve kaçak yapılar için yıkım sürecini sertleştiriyor.

Yönetmelikle, tarım arazilerinin sınıflandırılması sıkılaştırıldı, amaç dışı kullanım izni zorlaştırıldı ve büyük ovalar koruma altına alındı. Devletin yeni stratejisi, önleme, caydırıcılık ve meşrulaştırmayı kesme temellerine dayanıyor. Bu düzenlemeyle, hobi bahçesi adı altındaki kaçak yapılaşma yüksek riskli hale geliyor ve kooperatif üzerinden satış modeli sona eriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz Uyuşturucu soruşturmasında Melek Mosso hakkında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Alişan’dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü Alişan'dan gülümseten paylaşım: Evin kamerasına bakınca çocuklarını halay çekerken gördü
Arbeloa’nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı Arbeloa'nın kaderi tek 90 dakikaya bağlı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
24 yıllık özlem bitti 1. Lig’e yükselen ilk takım Batman Petrolspor 24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
