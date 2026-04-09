Tarım Arazilerini Koruma Kanunu: Kaçak Yapılaşmaya Ağır Cezalar Geliyor

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ve 4 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, tarım arazilerinin parçalanması, kooperatifler üzerinden satılması ve kaçak yapılaşmayla talan edilmesini önlemeyi amaçlıyor. Kanun teklifinde, cezalar metrekare başına 10 TL'den 2 bin 500 TL'ye çıkarılıyor; örneğin, 500 metrekarelik kaçak yapıya 1.25 milyon TL ceza kesilecek. Ayrıca, kaçak yapılara su ve elektrik bağlayan kurumlara aylık 100 bin TL ceza uygulanacak.

Kooperatifler, tarım faaliyeti dışında başka amaçlarla tarım arazisi satın alamayacak; sadece tarımsal faaliyet yapan kooperatifler, Bakanlık izniyle arazi alabilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin af içermediğini ve mevcut kaçak yapıları meşrulaştırmadığını vurguladı. Yeni düzenleme, özellikle hobi bahçesi kooperatifleri modelini hedef alıyor ve kaçak yapılar için yıkım sürecini sertleştiriyor.

Yönetmelikle, tarım arazilerinin sınıflandırılması sıkılaştırıldı, amaç dışı kullanım izni zorlaştırıldı ve büyük ovalar koruma altına alındı. Devletin yeni stratejisi, önleme, caydırıcılık ve meşrulaştırmayı kesme temellerine dayanıyor. Bu düzenlemeyle, hobi bahçesi adı altındaki kaçak yapılaşma yüksek riskli hale geliyor ve kooperatif üzerinden satış modeli sona eriyor.