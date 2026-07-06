Tarım Gündem: Antalya'da Gelecek Tartışıldı - Son Dakika
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Tarım Gündem: Antalya'da Gelecek Tartışıldı

06.07.2026 13:47
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ATB ve ATAK'ın düzenlediği programda, tarımda su, toprak ve iklimin sürdürülebilirliği ele alındı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi (ATAK) işbirliğinde düzenlenen "Tarım Gündem" programında, su, toprak ve iklim ekseninde tarımın geleceği değerlendirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ve ATAK İcra Kurulu Üyesi Ebru Kaçın, ATB'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'nın bitkisel üretimde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını, örtü altı üretimin yaklaşık yüzde 70'inin kentte gerçekleştirildiğini söyledi.

Üretimin sürdürülebilirliği için su, toprak ve iklimin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Kaçın, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak bütüncül politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Antalya'da son 20 yılda tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 17'sinin kaybedildiğini belirten Kaçın, Türkiye genelinde ise son 22 yılda yaklaşık 2,5 milyon hektar tarım alanının üretim dışına çıktığını ifade etti.

Kaçın, COP31 sürecinin bilimsel veriler ışığında yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'deki tatlı su kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'inin tarımsal sulamada kullanıldığını belirten Kaçın, vahşi sulamaya karşı olduklarını vurguladı.

Su kaynaklarının etkin şekilde denetlenmesi gerektiğini söyleyen Kaçın, "Toprağı da suyu da doğru kullanmak zorundayız. Gelecek nesillere üretmeye devam edebilecekleri bir doğa bırakmak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Kaynak: AA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Gündem: Antalya'da Gelecek Tartışıldı - Son Dakika

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