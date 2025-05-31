Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerinin günlük yevmiye ücreti 735 lira olarak belirlendi.
Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulunca yapılan toplantıda, tarım işlerinde çalışacak kişilere cinsiyet ayrımı yapmaksızın 735 lira günlük yevmiye ücreti belirlenmesine karar verildi.
Toplantıda, haftalık çalışma saatinin 45 saati geçmemesine, günlük çalışma saatlerinin 07.00-17.00 arasında olmasına ve bu saat dilimleri arasında 2 saat mola verilmesi yönünde karar alındı.
Son Dakika › Güncel › Tarım İşçilerine Yevmiye Ücreti 735 Lira - Son Dakika
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