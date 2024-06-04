Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde küflü sucuk müşterileri hayrete düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde küflü sucuk müşterileri hayrete düşürdü

Bilecik'te bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde bir müşteri, alışveriş yaparken küflü sucuklarla karşılaştı. Müşteri, bu durumu cep telefonuyla görüntüleyerek şaşkınlığını dile getirdi. Market yetkilileri ise hemen müdahale ederek sucukları topladı. Ancak müşteri, daha dikkatli olunması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

04.06.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde küflü sucuk müşterileri hayrete düşürdü

"Böyle gözde bir markette sucukların böyle durmasına anlam veremedim"

BİLECİK - Bilecik'te alışveriş için girdiği Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde küflü sucuğu gören müşteri hayrete düştü ve o anları görüntüledi.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Dr. Şerafettin Akbay Caddesi üzerindeki hizmet veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ne dün akşamüstü alışveriş yapmak giren bir müşteri sucukların yer aldığı buzdolabını açtı. Ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi markalı bir sucuğu alan müşteri sucukların uç kısımların küflendiğini görünce şok oldu. Hemen cep telefonu ile sucukların görüntüsü çeken müşteri İbrahim Rafet Sünetci, "Dün eve giderken Tarım Kredi Kooperatif marketine uğradım. Ev için alışveriş yapacaktım. Dolaba elimi attığım, sucuğu elime alınca şaşırdım. Çünkü sucuk bu şekildeydi küflenmişti. Yani çok şaşırdım böyle bir gözde bir markette sucukların böyle durmasına anlam veremedim. Zaten yarım saat sonrada görevliler tarafından toplanıldı. Ama daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Alışveriş, Türkiye, Bilecik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde küflü sucuk müşterileri hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:54:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde küflü sucuk müşterileri hayrete düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement