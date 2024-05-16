Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan 2024 Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan 2024 Verileri Açıklandı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan 2024 Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış gösterdi. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,69 artış kaydedildi. Sektörlerde ise tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43, balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 1,65 artış yaşandı.

16.05.2024 12:47
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(ANKARA) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan 2024" verilerini açıkladı. Rapora göre, Tarım-ÜFE'de 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,69 artış oldu.

TÜİK verilerine göre, sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,65 artış oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,27 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,79 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış oldu.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,06 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 58,57 ile turunçgiller oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkçılık, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan 2024 Verileri Açıklandı - Son Dakika

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