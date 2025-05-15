Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ne göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 27,50 arttı, aylık yüzde 0,45 azaldı.

TÜİK, 2025 yılı nisan ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Verilere göre, Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,52 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde, yüzde 0,86 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,71 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,79 artış tespit edildi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 13,20 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış yaşandı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 121,05 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,16 artış ile turunçgiller oldu.