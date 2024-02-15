Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik\'i ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gümen, daha sonra Vali Cahit Çelik ile görüşerek kentteki tarımsal işletmelerde incelemede bulundu ve yetkililerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

15.02.2024 16:25  Güncelleme: 16:26
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümen, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Gümen, ardından Vali Cahit Çelik ile görüştü.

Kentteki tarımsal işletmelerde incelemede de bulunan Gümen, yetkililerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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