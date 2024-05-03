Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Edirne'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Edirne'yi ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Edirne\'yi ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Gümen, Sezer'e çalışmalarında başarı diledi. Ayrıca, Vali Sezer, Edirne İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Çiğdem Gegeoğlu ve meclis üyelerini ziyaret etti. Edirne Küçük Sanayi Sitesi otopark alanında da sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

03.05.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenecek programlara katılmak için Edirne'ye gelen Gümen, Sezer'e ziyarette bulundu.

Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Edirne'deki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Gümen de Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

Vali Sezer'den İl Genel Meclisine ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Çiğdem Gegeoğlu ve meclis üyelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meclisin mayıs ayı ilk toplantısına katılan Sezer, yeni çalışma döneminin verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Küçük Sanayi Sitesi otopark alanı asfaltlandı

Edirne Küçük Sanayi Sitesi otopark alanında sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi esnaflarının talebi üzerine çalışma başlatıldı.

Köylerde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları devam ederken küçük sanayi sitesi otopark alanı da asfaltlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Edirne'yi ziyaret etti - Son Dakika

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