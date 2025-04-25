Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Gıda Arz Güvenliği Etkilenmeyecek - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Gıda Arz Güvenliği Etkilenmeyecek

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli'de zirai don nedeniyle zarar gören meyve bahçelerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yaşanan zirai don sonrası stratejik ürünler başta olmak üzere Türkiye'de bir sorun olmayacak.

25.04.2025 19:12
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TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Denizli'de zirai don nedeniyle zarar gören meyve bahçelerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yaşanan zirai don sonrası stratejik ürünler başta olmak üzere Türkiye'de bir sorun olmayacak. Yani gıda arz güvenliğini etkileyen bir sorun yaşamayacağız. Allah esirgesin kıtlık olmayacak. Meyve ve tarla sebze grubunda da yine arz sorunu olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 12 Nisan'da meydana gelen zirai don afetinin zararını yerinde incelemek üzere Denizli'ye geldi. Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde zarar gören meyve bahçelerini inceleyen Bakan Yardımcısı Gizligider, üreticilerden don afetiyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Gizligider'e AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da eşlik etti. Gizligider, üreticilerle don afetiyle ilgili yaşadıkları sorunlar hakkında konuştu. Daha sonra üreticilerle ve çiftçilerle bir araya gelen Gizligider, zirai don nedeniyle zarar gören bölgelerde tüm ekiplerin tespitlerine devam ettiğini söyledi. Gizligider, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Zirai don nedeniyle son yılların en büyük afetini yaşadık. 34 ilde yoğun olarak yaşadığımız bu don olayıyla ilgili vatandaşın yanında, sizin yanınızdayız. Bu devlet çok büyük. Sizi yaşadığınız bu sıkıntıda yalnız bırakacak değiliz" ifadelerini kullandı.

'ETKİLENME ORANI YÜZDE 31'

Gizligider, ürününün zarar gördüğünü düşünen üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirebileceğini belirterek, "Yaşanan zirai don sonrası stratejik ürünler başta olmak üzere Türkiye'de bir sorun olmayacak. Yani gıda arz güvenliğini etkileyen bir sorun yaşamayacağız. Allah esirgesin, kıtlık olmayacak. Meyve ve tarla sebze grubunda da yine arz sorunu olmayacağını düşünüyoruz. Depolarımızda da ciddi şekilde stokumuz var. Elbette, 'Hiç etkilenmeyeceğiz' demek imkansız. Bunun etkilerini en aza beraber indirgeyeceğiz. Denizli'de şu anda bu zirai don meselesinden etkilenme oranı yüzde 31 olarak görünüyor. Yüksek bir oran. En çok etkilenen illerden biri. İnşallah bununla beraber baş edeceğiz. Denizli'de 1161 çiftçimiz sigorta yaptırmış ve 21 bin 712 dekar alan için don teminatı kapsamında sigorta koruması var. Yani bu söylediğim alanla ilgili olarak en azından zararın karşılanması adına içimiz ferah. Yine 715 üreticimiz de 13 bin 746 dekar alan için don hasar ihbarında bulunmuş. Denizli'nin sigortalılık oranı yüzde 17,5. Bunları en kısa sürede ödeyeceğiz. Bu yüce devlet, bu güçlü devlet inşallah sizi yalnız bırakmayacak" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider: Gıda Arz Güvenliği Etkilenmeyecek - Son Dakika

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