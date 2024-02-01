 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak Tarım Bakanı ve heyetini ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak Tarım Bakanı ve heyetini ağırladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak Tarım Bakanı ve heyetini ağırladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak Tarım Bakanı Abbas Jabr El Maliki ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. İki ülke arasındaki tarım, hayvancılık ve tarımsal sulama sistemlerine yönelik iş birliği alanları ile iklim değişikliğinin tarıma etkilerini değerlendirdikleri toplantının hayırlı olmasını diledi.

01.02.2024 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak Tarım Bakanı, Abbas Jabr El Maliki ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Irak Tarım Bakanı, değerli mevkidaşım Sn. Abbas Jabr El Maliki ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. İki ülke arasındaki tarım, hayvancılık ve tarımsal sulama sistemlerine yönelik iş birliği alanları ile iklim değişikliğinin tarıma etkilerini değerlendirdiğimiz toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Irak, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak Tarım Bakanı ve heyetini ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Irak Tarım Bakanı ve heyetini ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement