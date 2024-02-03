Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kastamonulu Dernek Başkanları ve Kanaat Önderleri ile Bir Araya Geldi

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ümraniye Belediyesi Nikah Salonu'nda Kastamonulu Dernek Başkanları ve Kanaat Önderleri ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı, "28 Mayıs'ta o gidişatı görüp öyle bir virajdan döndük ki bugün hangi problemleri yaşayacağımıza bize örnekleri ile gösteren işte 6'lı masalar 7'li masalar kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar yerle yeksan oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ümraniye Belediyesi Nikah Salonu'nda Kastamonulu Dernek Başkanları ve Kanaat Önderleri ile bir araya geldi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) Başkanı Yunus Kökten, parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Kastamonulu vatandaşlar katılım gösterdi. Programda belediye seçimlerine dair konuşan Bakan Yumaklı, "Bu memleketin insanı için hayatını feda edenler ile yapması gereken iş zamanını tatiller ile pazarlıklarla geçirenlerin arasında mutlak surette bir ayrımı yapmamız, göstermemiz gerekir." dedi. Bakan Yumaklı'ya konuşmasının ardından Ferhat Kütüklü ve Kamil Tunoğlu'nun yazdığı Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kastamonu isimli kitap hediye edildi. Program sonunda Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet toplu fotoğraf çekildi. Programın ardından Bakan Yumaklı Ümraniye Belediyesine ziyarette bulundu.

BURADA SİZLERLE YENİDEN BULUŞMUŞ OLMAK BENİM İÇİN GURU VERİCİ

Bakan Yumaklı "Burada böyle bir mekanda sizlerle yeniden buluşmuş olmak hakikaten benim için guru verici. Aynı şekilde hiç hız kesmeden 24 yıldır bu millet için, bu milletin insanı için biz halka hizmetkar olmaya geldik anlayışını bu memlekete sayın cumhurbaşkanımız getirdi. Kendisi gibi olanlar ile yol yürüdü. Bugün bu şeref bana nail oldu. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin Kerkli köyünde bir işçi çocuğu olarak bakanlık görevini bizlere tevdiğ etti. Bu şerefi bizlere verdi" dedi.

"BU MEMLEKETE HİZMET ETME ARZUSU BİZLERİ DİĞERLERİNDEN AYIRAN EN BÜYÜK FARK"

Bakan Yumaklı, "Emin olun bu ilke ile ilgili zerre tahayyülü olmayan, sadece ve sadece menfaatlerin üzerine kurulu hatta gene kendi menfaatleri olsa dahi kimlerin menfaatlerini savundukları belli olmayan kişiler tarafından bu memleketin yönetimine talip olundu. Ama hamdolsun bu memleketin insanı onları gördü ve 28 Mayıs'ta o gidişatı görüp öyle bir virajdan döndük ki Elhamdülillah bugün hangi problemleri yaşayacağımıza bize örnekleri ile gösteren işte 6'lı masalar 7'li masalar kapalı kapılar ardındaki pazarlıklar yerle yeksan oldu. ya arkadaş hani bu kadar mı olur. Hiçbir şey yapmadan yapmış gibi görünmek. Bu kadar mı olur yarı zamanlı hatta yarı zamanlı demek bile bence fazla. Bu memlekete hizmet etmek varken başka işlerin peşinde koşmak. Konuşmamın başından itibaren söylediğim gibi yukarıdan aşağıya cumhurbaşkanından en uçtaki görevli yapan sorumluluk sahibi insanların hepsinin hissettiği bu memlekete hizmet etme arzusu bizleri diğerlerinden ayıran en büyük fark" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ DAHA BİRİNCİ GÜNDEN BİZ BUNUN ALTINDAN KALKARIZ DEDİ

Kahramanmaraş Merkezli depremlerle ilgili konuşan Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye ziyarette bulunacağını söyleyerek, "Bu memleket 2023'ün 6 Şubat'ında bütün dünyada kabul edilen, herhangi bir ülkenin başına geldiğinde o ülkeyi çökertecek büyük bir felaketle karşılaştı. Ama sayın cumhurbaşkanımız daha birinci günden biz bunun altından kalkarız dedi işte dün,bugün, yarın, pazartesi, salı tek tek hepsine giderek o insanların evlerini kendilerine teslim edecek. Bu memleket için bu millet için tekrar ediyorum çünkü gerçekten önceliğimizin ne olduğunu anlaşılması gerekir. Bu memleketin insanı için hayatını feda edenler ile yapması gereken iş zamanını tatiller ile pazarlıklarla geçirenlerin arasında mutlak surette bir ayrımı yapmamız, göstermemiz gerekir." dedi.

BASİTE ALINACAK BİR ŞEY DEĞİL

Belediye seçimlerine ilişkin konuşan Bakan Yumaklı, "Basite alınacak bir şey değil. Ne olur ki bir de şöyle olsun diyemeyiz. Neden diyemeyiz, Suriye'deki insanlar da aynı şeyi söylüyordu bugün darmadağın oldular. Irak'daki insanlarda aynı şeyi söylüyordu darmadağın oldular. İki kardeş ülke Rusya ile Ukrayna, Ukraynalılar da öyle söylüyordu ne var ki canım diyordu Rusya bize mi saldıracak diyordu ama oldu. Bunların hiçbirini olmaz diye görmeyelim. ve bu işler iradesizlikten başlar güç kaybından başlar." dedi.