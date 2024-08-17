Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarında can kaybı yaşanmadı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarının tamamında herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti. Yangınlarla mücadelede hızlı ve etkili bir şekilde hareket edildiği ve yangın bölgelerindeki vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ifade edildi.
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17.08.2024 03:10:46. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Orman yangınlarında can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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