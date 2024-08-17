Tarım ve Orman Bakanı: Yangınlarla ilgili uluslararası çağrı gereksiz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili uluslararası çağrıyı gerektirecek bir husus olmadığını açıkladı. Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını ve Türkiye'nin kendi imkanlarıyla mücadele ettiğini belirtti. Uluslararası yardım talebinin şu an için gerekli olmadığını vurgulayan Bakan, yangınlarla mücadelede başarılı bir şekilde ilerlendiğini ifade etti.
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17.08.2024 10:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Yangınlarla ilgili uluslararası çağrı gereksiz - Son Dakika
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