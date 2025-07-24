Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı\'dan, orman yangını şehitlerinden Kocaman\'ın ailesine taziye ziyareti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ağır taşıt şoförü Tolunay Kocaman'ın, Seyitgazi'ye bağlı Kümbet Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kocaman'ın annesi Hatice Kocaman ve babası Hüseyin Kocaman ile eşi Burcu Kocaman'a başsağlığı dileyen Yumaklı, bir süre aileyle sohbet etti.

Ziyarette, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer ilgililer de yer aldı.

Bu arada Yumaklı, Seyitgazi ilçesindeki yangınla mücadele sırasında yaralanıp kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Kader Dereli'yi de ziyaret etti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.