Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Güçlü Olmazsanız Hiçbir Farkınız Kalmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Güçlü Olmazsanız Hiçbir Farkınız Kalmaz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde yaptığı konuşmada, güçlü olmanın önemine vurgu yaparak, farklı ülkelerin problemlerine dikkat çekti ve herkesin elindeki imkanları geliştirmesi gerektiğini söyledi.

16.06.2024 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hemen yanı başımızda farklı farklı ülkelerin farklı farklı problemleri var. Onlar da şöyle diyordu, 'Bize bir şey olmaz.' O öyle olmuyor. Eğer güçlü olmazsanız, kudretli olmazsanız o ülkelerden hiçbir farkınızın kalmayacağı bir sürece çok rahatlıkla girebilirsiniz." dedi.

Yumaklı, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Serkan Arı'yı ziyaret etti.

Daha sonra ilçe meydanında düzenlenen programa katılan Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile Pınarbaşı Kaymakamı Onur Çelik ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, ülkenin çok yoğun bir seçim dönemi geçirdiğini, artık çalışma zamanı olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun birçok doğal güzelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Kastamonu'nun zaten kendine ait bir ruhu var ama ilçelerinin de bundan nasiplenmesi gerekiyor. Elimizde çok önemli bir potansiyelimiz var ama bunu kullanmak için çok fazla geciktik." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Serkan Arı'nın ilçe için yapacağı projelerin arkasında duracaklarını belirten Yumaklı, halkın duasına talip olmaktan başka talebinin bulunmadığına işaret etti.

Her zamankinden daha çok çalışmaya ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hemen yanı başımızda farklı farklı ülkelerin farklı farklı problemleri var. Onlar da şöyle diyordu, 'Bize bir şey olmaz.' O öyle olmuyor. Eğer güçlü olmazsanız, kudretli olmazsanız o ülkelerden hiçbir farkınızın kalmayacağı bir sürece çok rahatlıkla girebilirsiniz. Dolayısıyla, 'Benim yapacağım şeyden ne olur' dememek lazım. Herkesin bulunduğu köyden, bulunduğu ilçeden, bulunduğu şehirden başlamak üzere elindeki her imkanı geliştirmek için o duvara o tuğlayı koymanın önemini mutlaka hissetmesi lazım."

Konuşmanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Pınarbaşı, Kastamonu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Güçlü Olmazsanız Hiçbir Farkınız Kalmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:31 Malatya’da korkutan deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
20:29 İsrail’de ateşkes krizi Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi İsrail'de ateşkes krizi! Ordu ile Netanyahu karşı karşıya geldi
20:27 Türkiye’nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor Türkiye'nin ünlü süt markası fabrikası icradan satılıyor
17:41 Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı Bakan Koca: Bayramın ilk gününde 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
16:27 Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp
21:55 IShowSpeed’in Türk döneriyle imtihanı ’’Bismillah’’ diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! ''Bismillah'' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı
19:14 Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Hayvanını terk edene verilecek para cezası 10 kat artırılıyor
19:09 Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum Wout Weghorst: Galibiyet golünü atacağımı biliyordum
19:04 AK Parti’den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali AK Parti'den DEM Partili belediyelere yeni kayyum sinyali
18:46 Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi Hollanda teknik direktörü Ronald Koeman, burnunu karıştırıp sümüğünü yedi
18:12 Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı Kurban pazarında zabıtayla tartışıp kendini astı
17:39 Hacer’i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü Vahşi cinayetin arkasından “kıskançlık“ çıktı Hacer'i 120 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Vahşi cinayetin arkasından "kıskançlık" çıktı
17:29 EURO 2024’te silah sesleri Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı EURO 2024'te silah sesleri! Baltalı saldırgan, taraftarlara korku dolu anlar yaşattı
17:21 Dolar için ABD’li bankadan korkutan rapor Dolar için ABD'li bankadan korkutan rapor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 22:46:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Güçlü Olmazsanız Hiçbir Farkınız Kalmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement