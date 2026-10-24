Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da Abana Limanı'nı inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da Abana Limanı'nı inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu\'da Abana Limanı\'nı inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini ziyaret ederek Abana Limanı'ndaki çalışmaları inceledi. Yumaklı, ziyaretlerde belediye başkanlarından projeler hakkında bilgi aldı ve AK Parti ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Abana Limanı'nda devam eden çalışmaları inceleyen Yumaklı, ardından Abana Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Seda Oyar'dan ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

AK Parti Abana İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen Yumaklı, partililerle sohbet etti.

Ardından Bozkurt'a giden Bakan Yumaklı, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla buluştu.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile de bir araya gelen Yumaklı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Çatalzeytin ilçesine geçen Yumaklı, burada AK Parti İlçe Başkanlığını ve Çatalzeytin Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, ilçede hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin Yumaklı'ya sunum yaptı.

Bakan Yumaklı'ya ziyaretlerinde AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu eşlik etti.

Kaynak: AA
Tarım ve Orman BakanıÇatalzeytinKastamonuPolitikaAK PartiBozkurtGüncelAbanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3’üncü kattan düştü Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
O eski görüntülerinden eser yok İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan’ın hali O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 18:50:29. #7.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da Abana Limanı'nı inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei