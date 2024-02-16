Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Milletimizin ortak paydası bizim siyasetimizdir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Millet şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir projeye ve anlayışa prim vermeyecektir, çünkü terör uzantılarıyla DEM'lenenlerin herhangi bir fırsat bulamaması adına milletimizin ortak paydası bizim siyasetimizdir." dedi.
Yumaklı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yumaklı, ardından AK Parti Samsun İl Başkanlığına geçti.
Burada partililere hitap eden Bakan Yumaklı, AK Parti'nin milli iradenin, demokrasinin ve değişimin partisi olduğunu söyledi.
AK Parti'nin Türkiye için siyasi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Yumaklı, "AK Parti yenilikçi ruhla vizyoner bir partiyiz. Gündelik işlerle uğraşmıyoruz, Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. Son 22 yılda Anadolu halkı, bizim vatandaşımız, bizim milletimiz bu iradeyi gördüğü için AK Parti'ye sonsuz bir şekilde güvendiğini sandıkta gösterdi. Gönül belediyeciliği diye bir siyasetimiz var bizim. Bunu AK Parti sadece söylem olarak değil eyleme de dökerek farkını gösterdi. Yine insan odaklı politikaları AK Parti uygulamıştır her zaman... Sosyal belediyecilik denen kavram yine AK Parti ile gündeme gelmiştir. Bugün hiç kimsenin hatta bize muhalefet edenlerin bile tek bir cümle kuramadığı husustur, AK Parti'nin belediyecilikteki hizmet anlayışı..." ifadesini kullandı.
"Güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmek gibi bir derdimiz var"
Bakan Yumaklı, Türkiye'ye hizmet etme sevdası olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmek gibi bir derdimiz var. Burada da en büyük gücümüz siz dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızsınız. Gücümüzü sizin gayretinizden alıyoruz. Sürdürdüğümüz tarihi ve kutlu yürüyüşümüzü engellemek isteyenler her zaman olacaktır maalesef. Milletimiz de her seferinde onlara 'dur' demiştir. Bu ülkenin gelişmesini engellemek için o bayat numaralara başvurulmasını bu ülkenin insanı artık yemiyor. Amiyane tabirle millet, şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir projeye ve anlayışa prim vermeyecektir, çünkü terör uzantılarıyla DEM'lenenlerin herhangi bir fırsat bulamaması adına milletimizin ortak paydası bizim siyasetimizdir."
"Muasır medeniyetler anlamında Türkiye sınıf atladı" diyen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
"İnşallah bu ruhla Türkiye Yüzyılı'nı da milletimizle birlikte inşa etmiş olacağız. AK Parti olarak mücadelemizi Türkiye'nin istiklal ve istikbal yürüyüşünü durdurmaya çalışanlara karşı da yürütüyoruz. Ülkemizi inşa etmek, daha ileriye götürmek adına mücadele yapıyoruz, 31 Mart seçimlerini de bu çerçevede değerlendiriyoruz. İl ve ilçelerimizde Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilikle var olanlar devam edecekler. Ara vermiş olanlar da bu fetret döneminin neye mal olduğunu gördükleri için inşallah AK Parti belediyeciliği ile herkes tekrar buluşmuş olacak."
Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı ve AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer hazır bulundu.
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