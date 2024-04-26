Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay zeka kullanımını artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay zeka kullanımını artırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimin planlanması, fiyat değişimlerinin kontrolü ve orman yangınlarıyla mücadele gibi alanlarda yapay zeka kullanımını artırmak için çalışmalar yapıyor.

26.04.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli üretimin planlanması, bitkisel üretimde fiyat değişimlerinin kontrol altına alınması ve orman yangınlarıyla mücadele gibi pek çok alanda yapay zeka kullanımının artırılması çalışmalarına hız verdi.

AA'nın "Yapay Zeka Çağına Doğru" başlıklı dosyasının on yedinci haberinde, Tarım ve Orman Bakanlığının yapay zekayı kullanarak yürüttüğü çalışmalara yer verildi.

Bakanlık, çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesi ile arz talep dengesini gözeten, verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması ile çiftçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik programlar yürütüyor.

Söz konusu programlar kapsamında, tarım teknolojileri ve bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapılıyor. Buna göre, modern makine kullanımını özendirecek, ortak makine kullanımını yaygınlaştıracak ve üretim planlamasına katkı sağlayacak yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi planlanıyor. Bu sayede, üretim planlaması ve uygulamasında yapay zeka ve coğrafi görüntüleme sistemlerinden faydalanılacak teknolojik çalışmalar kız kazanacak.

Stratejik ürünlerde arz açığını kapatmaya yönelik sözleşmeli üretim gibi modeller ile planlama ve kontrol faaliyetlerinde yapay zeka ve uydu görüntüleme sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yapay zeka ile üretim alanları kontrol altına alınacak

Planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörü oluşturmak için tarımda yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Bu çerçevede, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmeye, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya, yerli gen kaynaklarını korumaya, yeni çeşit ve alternatif mücadele metotlarını geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetlerine devam ediliyor.

Yapay zeka uygulamalarıyla, bitkisel ürünlerin üretim alanının ve üretim miktarının artırılmasına, bitkisel ürünlerde fiyat değişimlerinin kontrol altına alınmasına katkı sağlanacak.

Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasında da yapay zekadan faydalanılıyor. Tarım sektöründe, yapay zeka yanında, ürün doğrulama, rekolte tahmini, coğrafi bilgi sistemleri ve algoritma gibi teknolojik gelişmelerin kullanımıyla akıllı tarım uygulamalarının daha yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.

Orman yangınlarına müdahalede yapay zeka etkin kullanılıyor

Bakanlık, orman alanlarında da yapay zeka kullanımının artışına yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, yapay zeka ile çalışan akıllı kuleler geliştirildi. Bu kuleler, 7 gün 24 saat bulundukları sahayı tarıyor ve sensörlerine takılan ısı farklılıklarını anında merkeze bildiriyor.

Orman yangınlarına müdahalede etkin role sahip Karar Destek Sistemi de yapay zeka ile yönetiliyor.

Sistemde merkezdeki tüm bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapay zeka marifetiyle yapılıyor. Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki orman ve arazilerin yapısı, ekiplerin konumu ile meteorolojik verileri bünyesinde anlık işliyor. Ekipleri olay anında bilgilendiren sistem, yönlendirilecek ekiplerin sayısı, yönleri, su takviyesi yapacakları yerler ve gerekli ekipmanlar konularında uyarıda bulunuyor.

Yangında ekiplere sinyal gönderen sistem, navigasyon konumu paylaşıyor ve olayla ilgili bilgilendirme yapıyor. Sistemle, ortaya çıkabilecek her olumsuzlukta yeterli ve gerekli hava ve kara araçlarının söz konusu bölgeye intikali yapay zekayla sağlanıyor. Sistemle, insan hatası ortadan kalkacağı için yangına müdahale süresi kısalıyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım, Çevre, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay zeka kullanımını artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu İspanya'da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:42:22. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay zeka kullanımını artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement