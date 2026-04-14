Tarımda Hava Koşulları Denetimi

14.04.2026 14:53
Gümüşhacıköy'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tarım alanlarında zarar tespiti yapılıyor.

Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarının tarım alanlarına etkisini belirlemek amacıyla arazi çalışması başlattı.

Teknik personel tarafından yürütülen incelemede, son günlerde etkili olan soğuk hava, kar yağışı ve donun ekili ve dikili tarım arazilerinde oluşturduğu zarar tespit ediliyor.

Saha çalışmalarında özellikle hububat, meyve bahçeleri ve erken çiçeklenen ürünlerde meydana gelebilecek zararlar incelenirken, üreticilerle de görüşme gerçekleştiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Celal Eker, yapılan tespitlerin ardından gerekli raporların hazırlanarak ilgili kurumlara iletileceğini belirtirken, çiftçilerin olası risklere karşı dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Çiftçilik, Güncel, Tarım, Son Dakika

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
