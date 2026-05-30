Tarımda Sulama ve Havalimanlarında Su İmkanları

6 Nisan 1920

1- Tarımda geçen yıl 72 bin 149 hektar alan sulamaya açıldı, 12 milyar lira katkı sağlandı

2025'te 22 baraj, 7 gölet ve bent, 6 yer altı depolaması ve suni besleme, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 195 taşkın tesisi ve 1 özel sektör HES'i olmak üzere 321 tesis tamamlanarak hizmete sunuldu

Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılması kapsamında geçen yıl 3 bin 121 hektar alan ve 247 meskun mahalde 195 taşkın kontrol tesisi tamamlandı

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

2- Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Bu kapsamda 14 havalimanında gerekli kurulumlar tamamlandı, 32 havalimanında sipariş, imalat ve kurulum süreçleri devam ediyor

Uygulamanın 58 havalimanının tamamında yaygınlaştırılması ve yolcu yoğunluğunun bulunduğu alanlarda su sebili sayılarının artırılması hedefleniyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Startup yatırımlarında yapay zeka ve fintek zirvede

212 Kurucu Ortağı Numan Numan:

"Savunma teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve verimlilik odaklı yazılımlar gibi alanlar, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle daha fazla yatırım çekmeye başladı"

Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi Barış Özistek:

"Parlak ve yetenekli girişimciler yatırım almaya devam ediyor ve Türkiye'de hep söylediğimiz potansiyel enerjiyi yüksek tutuyor"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

4- ZEKA YAPAY YARIŞ GERÇEK - Körfez ülkeleri altyapı gücüyle yapay zeka yarışında

Körfez ülkeleri, ABD ve Çin gibi model üretimiyle değil sermaye, enerji ve veri merkezi kapasitesiyle rekabete dahil olmayı hedefliyor

Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yapay zeka altyapı harcamaları, geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 500'den fazla artarak 1,8 milyar dolara çıktı

(Zeynep Duyar-Mert Davut/Ankara)

5- Dünya Kupası'nın ilk ve son golünü Fransızlar attı

Dünya Kupası tarihinin ilk golünü Fransız Laurent, son golünü ise Fransız Kylian Mbappe kaydetti

Kupalarda gol atan en genç futbolcu Pele, en yaşlı oyuncu ise Roger Milla

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

6- Dünya Kupası tarihinin unutulmayan olaylı maçları

Kupa tarihinde sahaların savaş alanına dönüştüğü maçlar halen belleklerde yer buluyor

1954, 1962, 2006 ve 2022 Dünya Kupası'nda sırasıyla Bern, Santiago, Nürnberg ve Lusail Muharebesi olarak adlandırılan karşılaşmalar oynandı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

7- Sivasspor'da yönetim arayışı

Divan Kurulu Başkanı Ali Yavuz:

"Bu süreçte çalışma yapıp iyi bir yönetim oluşturamazsak daha kötü günler bizi bekliyor. Şu anda kulübün içerisinde bulunduğu mali ve idari bazı sıkıntılar var"

"(Başkan adayı) 2-3 aday var ama bu adayların oluşturacakları yönetim kurulları ve yapacakları çalışmalar neler olacak, onları konuşacağız"

(Halife Yalçınkaya/Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

