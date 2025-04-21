Tarımsal Girdi Fiyatları Artışta

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin Şubat 2025 verilerini açıkladı. Buna göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi yıllık yüzde 28,92, aylık yüzde 2,35 arttı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,38 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,78 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,40 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,02 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,49 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 37,80 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 52,51 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,78 artış ile tohum ve dikim materyali oldu.