Tarla Yangınlarına Önlemler - Son Dakika
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Tarla Yangınlarına Önlemler

Tarla Yangınlarına Önlemler
02.07.2026 11:02
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Havza İtfaiyesi, hasat öncesi tarla yangınlarına karşı alınacak önlemleri duyurdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Bölge Grup Amirliği tarafından yaklaşan hasat öncesi arazi, ot ve tarla yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler konusundan uyarıda bulunuldu.

Havza İtfaiye Bölge Grup Amiri Murat Yılmaz, bölgede tarlalarda kısa süre içinde hububat hasadının başlayacağını söyledi.

Geçen yıl bölgelerinde yaklaşık 400 anız, ot, arazi ve tarla yangınına müdahalede bulunduklarını belirten Yılmaz, tarla yangınlarını önlemek için en etkili yolun anız yakılmaktan kaçınılması olduğunu vurguladı.

Olası yangınlara karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi veren Yılmaz, "Havanın çok sıcak olduğu öğle saatlerinde tarım makinelerini fazla çalıştırmamak ve çalışan makinelerde muhakkak yangın tüpü bulundurmak, bakımlarını yaptırmak olası büyük yangınların önüne geçecektir. Hasat yapılan bölgelere yakın yerlerde dolu pompalı su tankerleri bulundurmak da önem taşımaktadır. Ayrıca sigara izmariti ve cam şişelerin gelişigüzel atılmaması da olası yangınların önüne geçmek için önemlidir." dedi.

Anız yakmanın hem toprağa zarar verdiğini hem de topraktaki yararlı canlıları öldürdüğünü dile getiren Yılmaz, ayrıca alevlerin ormanlara sıçrayabildiğini kaydetti.

Yılmaz, çıkan yangınlarda çiftçilerin hızlı şekilde tarlanın etrafını sürerek boş bir toprak şeridi oluşturması gerektiğini anlatarak, "Emniyet şeridi açılması yangının dışarıdan tarlaya veya tarladan dışarıya sıçramasını engelleyeceği gibi itfaiye ekiplerine zaman kazandıracaktır. Yangın durumunda hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmak önemli. İhbar verecek vatandaşlarımız ilçelerini ve bulundukları mahalle ve konumları tam olarak vermeleri, bizlerin olay yerine hızlı ulaşmamızı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Tarım, Havza, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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