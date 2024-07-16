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Tarlada ot biçerken zehirli 'koca engerek' türüne rastladılar

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde tarlada ot biçerken karşılaşılan yaklaşık 1,5 metrelik 'koca engerek' türü yılan, son anda fark edildi.

Çatak ilçesine bağlı Akçabük Mahallesinde tarlada çalışan vatandaşlar, Türkiye'nin en zehirli türü olan engerek yılanıyla karşılaştı. Görenleri hayrete düşüren 1,5 metrelik zehirli yılan, ot biçen vatandaşa saldırdı. Korkuya kapılan vatandaş ise o sırada elindeki tırpanla yılanı öldürdü.

Bölgede ilk kez görülen zehirli yılanın daha sonra toprağa gömüldüğü belirtildi.