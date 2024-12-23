TARPOL, Tarım ve Gıda Sektörüne Yönelik Veri Analizi Raporu Hazırladı

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TARIMSAL Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL), küresel ve ulusal düzeyde 75 milyondan fazla veri analiz ederek 'TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu' hazırladı. Rapor, 'Tarpovizyon' adı verilen web tabanlı portal aracılığıyla tarım ve gıda sektörünün erişimine açıldı.

TARPOL, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri başta olmak üzere 75 milyondan fazla veriden yararlanarak, 'TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu' hazırladı. Rapor, 'Tarpovizyon' adı verilen web tabanlı portalda sektörün tüm paydaşlarının erişimine açıldı.

BİTKİSEL ÜRETİM VE HAYVANCILIK VERİLERİ YER ALDI

Raporun ilk fazında; tarım ve gıda sektörü makro verileri, küresel ve ulusal düzeyde bitkisel üretim ve hayvancılık verileri, Türkiye tarım havzaları ve Türkiye'nin il düzeyindeki sektörel verileri yer aldı. Raporun ikinci fazında ise iklim, toprak ve su kaynaklarına ilişkin alan verileriyle üretim modellerinin kurulması ve yatırım fizibilite raporlarının hazırlanması, makine öğrenimi ve yapay zekayla tarım ve gıda sektöründe ileri tahmin modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Portaldan üreticilerin, yetiştiricilerin, gıda işletmelerinin, sanayicilerin, ihracatçıların, ithalatçıların, dış ticaret çalışanlarının, üretici birliklerinin, kooperatiflerin, ziraat odalarının, kamu kurumlarının, ekonomi yöneticilerinin ve akademisyenlerin faydalanması öngörülüyor. Ayrıca, portala sürekli yeni veriler eklenerek tarım ve gıda ekosistemine ilişkin büyük bir veri kaynağı oluşturulması amaçlanıyor.

'YENİ YÖNETİM STRATEJİLERİ İÇİN İMKAN SAĞLAMAKTA'

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, tarım ve gıda sektörünün değişim ve dönüşüm sürecinde olduğunu belirterek, "Birçok alanda ortaya çıkan veriyi derleyecek, analiz edecek ve hedef kitlenin amaçlarına uygun şekilde raporlayacak bir sisteme olan ihtiyacın farkındayız. Küresel düzeyde; hassas tarım, akıllı tarım, tarım 4.0, nesnelerin interneti, robotların dünyası, yapay zeka kullanımı gibi teknolojide yaşanan gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Tüm bu teknolojiler, 'büyük veri' veya 'büyük data' olarak tanımlanan sistemlerle beslenmektedir. Büyük veri; eğitimden sağlığa, turizmden ekonomiye kadar dünyada birçok sektör için yeni fırsatlar sunmaktadır. Toprak, su, bitki ve iklim gibi ekolojik yapıda yaşanan değişime ait veriler yanında, ekonomi piyasalarında, tüketici davranışlarında, hedef pazarlarda, arz ve talep yapısında oluşan büyük verinin derlenip analiz edilmesi tarım ve gıda sektörü için de yeni yönetim stratejileri geliştirilmesine imkan sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.