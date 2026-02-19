TARSİM'den Malatya'da Üreticilere Bilgilendirme - Son Dakika
TARSİM\'den Malatya\'da Üreticilere Bilgilendirme
19.02.2026 13:52
Kale'de TARSİM, tarım sigortaları hakkında üreticilere bilgi verdi ve riskleri güvence altına aldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilere yönelik poliçe uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kale Tarım İlçe Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan TARSİM Malatya Bölge Müdür Yardımcısı Cumali Ayhan, bu yılın üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Ayhan, tarımsal üretimdeki risklerin, tarım sigortalarıyla güvence altına alınabileceğini anlatarak, TARSİM'in kapsamı, sigorta yaptırma süreçleri, hasar ihbarları, güncel yenilikler ve sigortanın üreticilere sağladığı avantajlarla ilgili bilgi verdi.

Ayhan, doğal afetler ve diğer risklere karşı daha güçlü bir tarımsal yapı oluşturulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Akgün, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

