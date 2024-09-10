TARSİM Heyeti Çal'da Çalıştay Düzenledi

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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti Denizli'de gerçekleştirilen " Çal'dan Çağa Strateji Geliştirme Çalıştayı"na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, 8 Eylül'de Denizli'nin Çal ilçesinde; Çal Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Çal'dan Çağa Strateji Geliştirme Çalıştayı"na katıldı.

Uygulayıcı, akademisyen ve sektör temsilcilerinin iştirak ettiği çalıştayın son gününde Engürülü'nün moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

Çalıştayda, TARSİM sistemi hakkında sunum yapan Engürülü, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi modelinin kuruluşu, gelişimi ve elde edilen sonuçların yanı sıra; son yıllarda iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerine bağlı olarak giderek önem kazanan tarım sigortaları uygulamalarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

TARSİM heyeti, Denizli programı kapsamında, tarımsal üretim yapan aynı zamanda ürün işleme ve paketleme alanında faaliyet gösteren bir işletmeyi ziyaret ederek işletmenin faaliyet ve çalışmalarına yönelik görüş alışverişinde bulundu.