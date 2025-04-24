Tarsus'a Altın Elma Ödülü ile Gelen Misafirler Tarihi Zenginlikleri Keşfetti

(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FİJET) tarafından bu yıl Tarsus'a verilen "Golden Apple" (Altın Elma) ödülü kapsamında kente gelen konukları ağırlamaya devam ediyor.

Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FİJET) tarafından bu yıl Tarsus'a verilen "Golden Apple" (Altın Elma) ödülü kapsamında kente gelen konuklar ağırlanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen program çerçevesinde heyet, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini gezdi. Ziyaret kapsamında misafirler, Gastronomi Merkezi'nde kentin yöresel lezzetlerini deneyimledi. Ardından heyet, Başkan Ali Boltaç ile birlikte Tarihi Evleri, Tarsus Müzesi ve St. Paul Kilisesi'ni ziyaret etti. Heyet, St. Paul Kilisesi'nde düzenlenen ayine katıldı. Ayin sonrası, "10 Bin Yıllık Kadim Kent Tarsus" başlıklı panelle kentin tarihi zenginliği ele alındı. Program, ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'in verdiği konser ile devam etti.