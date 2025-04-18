Tarsus Belediye Başkanı Boltaç, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

(MERSİN)- Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Köylü Pazarı'nda esnaf ile bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileyen Boltaç, "Tarsus Belediyesi olarak tüm esnaf ve vatandaşlarımızın dün, bugün ve yarın olarak yanındayız" dedi.

Belediye Başkanı Ali Boltaç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Köylü Pazarı'nı ziyaret eden Boltaç, esnafın taleplerini dinleyip karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Başkan Boltaç, çözüm odaklı yaklaşıp gerekli iyileştirmelerin yapılacağı belirterek, esnafın her zaman yanında olduğunu vurguladı.

"Tüm esnaf ve vatandaşlarımızın yanındayız"

Başkan Boltaç, "Esnafımızın sorun ve önerilerini dinleyip yanında olmak için buradayız. Ülkemizde artan enflasyon ile birlikte zorlu şartlarda çalışan esnafımızın sesine kulak vermek en büyük sorumluluğumuz. Bu zor süreci hep birlikte üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Tarsus Belediyesi olarak tüm esnaf ve vatandaşlarımızın dün, bugün ve yarın olarak yanındayız" dedi.