Tarsus Belediye Başkanı Kadın Emeğini Kutladı

(MERSİN) - Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus'ta kadın emeğinin değer gördüğü, eşitliğin sağlandığı, dayanışmanın büyüdüğü bir gelecek için birlikte çalışacağız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, emekleriyle hayatı güzelleştiren tüm kadınlara teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Boltaç'ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Boltaç, mesajında şunları kaydetti:

"8 Mart, sadece bir kutlama günü değil, kadınların hak mücadelesinin, emeğinin ve dayanışmasının simgesidir. Kadınlar, yaşamın her alanında büyük bir emek ve özveriyle var oluyor. Biz de Tarsus Belediyesi olarak, kadınların hak ettikleri değeri görmesi, eşit şartlarda yaşaması ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların güçlü olduğu bir kent, geleceğe umutla bakan bir kenttir. Kadın Kooperatiflerimizi destekliyor, üretici kadınlarımıza satış imkanları sunuyor, belediyemizde kadın istihdamını artırıyoruz. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, onların hayatın her alanında daha fazla yer almasını sağlıyor. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarsus'ta kadın emeğinin değer gördüğü, eşitliğin sağlandığı, dayanışmanın büyüdüğü bir gelecek için birlikte çalışacağız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, emekleriyle hayatı güzelleştiren tüm kadınlara teşekkür ediyorum."