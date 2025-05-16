Tarsus Belediyesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Gönüllüleri iş birliğiyle bir etkinliğe imza attı. "Tarsus'ta Gelecek Var, Aktif Yaşamda Hayat Var" temasıyla düzenlenen Bahar Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Tarsus Belediyesi'ne bağlı Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma Evi'nde düzenlenen Bahar Şenliği etkinliği yoğun ilgi gördü. Programda, Tarsus Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören miniklerin sahnelediği dans gösterileri izleyenlere neşeli anlar yaşatırken, Gülbahar Özmen Ritim ve Zumba Grubu'nun enerjik performansı beğeniyle izlendi. Unutulmayan Nağmeler Korosu'nun seslendirdiği ezgiler ve Kent Orkestrası'nın müzikleriyle yükselen coşkuya kadar dopdolu bir gün yaşandı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalar ve şiir dinletileri yapıldı. Tarsus Belediyesi, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, dayanışmayı ve aktif yaşamı destekleyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor.