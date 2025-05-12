Tarsus Belediyesi'nden Engelliler Haftası ve Anneler Günü Etkinliği

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile Anneler Günü'nü bir araya getirdiği etkinlikte, sevgi ve dayanışma dolu bir gün yaşattı. Engelsiz bir gün ve sevgi kutlaması yoğun ilgi gördü.

Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Birimi tarafından farkındalık buluşması ve Anneler Günü kutlaması, Tarsus Gençlik Kampı'nda yapıldı.

Etkinlikte, +1 Kafe'de eğitim gören öğrencilerin şiir dinletisi duygu dolu anlara sahne oldu. Gençlik Merkezi gönüllülerinin sunduğu gösterilerde, "İstiklal Marşı" ve "Bir tek Annem Olsun" şarkısı işaret diliyle seslendirildi. Özel Hayat Bakım Merkezi öğrencileri ise folklor gösterisiyle programa renk kattı.

Programın sonunda, Tarsus Kent Orkestrası sahne aldı. Orkestra, müzik dinletisiyle katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Tarsus Belediyesi, ulaşım desteği başta olmak üzere her detayı düşünerek engelli bireyler ve aileleri için unutulmaz bir gün organize etti.