Tarsus Belediyesi'nden Kadınlara Destek Projesi

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(MERSİN)- Tarsus Belediyesi tarafından "Tarsus Belediyesi Her Zaman Yanınızda, Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında, Yeni Mahalle'de ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyarette kadınların istek ve talepleri dinlendi.

Tarsus Belediyesi, daha güçlü ve eşit bir toplum inşa etmek amacıyla kadınları desteklemeye devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç öncülüğünde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kadınlarla birebir temas kurdu ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde, kadınların haklarının korunması, eşitliğin sağlanması ve sosyalleşme fırsatlarının artırılması için yapılabilecek çalışmalar konuşuldu. Kadınların talepleri dinlenerek not alındı. Başkan Ali Boltaç'ın öncülüğünde yürütülen proje, Tarsus'ta geleceğin daha parlak ve eşit bir toplum yapısına sahip olmasını hedefliyor.

Kadınlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin gösterdiği ilgi ve desteğin kendilerini güçlendirdiğini ifade etti.