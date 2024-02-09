Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Bursa Vali Yardımcılığına atandı

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Tarsus Kaymakamlığı görevini sürdürürken kararname ile Bursa Vali Yardımcılığına atanan Kadir Sertel Otcu, uğurlama programının ardından Mersin'den ayrıldı.

Tarsus Kaymakamlığı önünde düzenlenen programa, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Otcu, burada, görev sürecinde Tarsus'a hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tarsus'un kendisi için önemli olduğunu dile getiren Otcu, bu ilçede güzel anılar biriktirdiğini aktardı.

Otcu, görev yaptığı süreç içerisinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra Otcu, ilçeden ayrıldı.