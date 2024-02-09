Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Bursa Vali Yardımcılığına atandı - Son Dakika
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Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Bursa Vali Yardımcılığına atandı

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Bursa Vali Yardımcılığına atandı

Tarsus Kaymakamlığı görevini sürdürürken Bursa Vali Yardımcılığına atanan Kadir Sertel Otcu, Mersin'den ayrıldı. Uğurlama programına ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı. Otcu, Tarsus'a hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

09.02.2024 15:13
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Tarsus Kaymakamlığı görevini sürdürürken kararname ile Bursa Vali Yardımcılığına atanan Kadir Sertel Otcu, uğurlama programının ardından Mersin'den ayrıldı.

Tarsus Kaymakamlığı önünde düzenlenen programa, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

Otcu, burada, görev sürecinde Tarsus'a hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Tarsus'un kendisi için önemli olduğunu dile getiren Otcu, bu ilçede güzel anılar biriktirdiğini aktardı.

Otcu, görev yaptığı süreç içerisinde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaştıktan sonra Otcu, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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