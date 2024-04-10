Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.
Akyüz, evlerinde ziyaret ettiği şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Tarsus Şehitliği'nde düzenlenen törene de katılan Akyüz, kabirlere karanfil bıraktı.
Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Son Dakika › Güncel › Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
Beşiktaş'ta meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrası hasar gören binanın içinden çekilen görüntülerde, pek çok yerin yoğun is ile kaplandığı görüldü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kure bölgesinde bir araç içinde bulunan 2 kişi sel sularına kapıldı. Sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücünün cansız bedenine ulaşılırken, sürücünün eşi kurtarıldı. Bayram boyunca devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel riski devam ediyor.
Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, katılımcılara Ramazan Bayramı ve Polis Haftası'nı kutladı. Konuşmalarda polisin zorlu görevi ve halkın güvenliği için fedakarca çalışması vurgulandı. Programa, diğer yetkililer ve teşkilat mensupları da katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini ve yarın üretimde bir rekor kırılacağını söyledi. Bayraktar, Erzincan'ın enerji ve maden kaynakları açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, buraya daha fazla istihdam ve iş imkanı getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Urla ve Çeşme'yi ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, turizmin gözbebeği iki ilçeyi, yapacakları çalışmalarla daha da geliştireceklerini söyledi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısının cezalandırılacağını söyledi. İsrail yönetimi ise herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini belirtti. Hamaney, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail ile ilişkileri kesme çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı ise İsrail'e yapılacak herhangi bir saldırının güçlü bir savunmayla karşılanacağını ve İran topraklarında güçlü bir karşılık verileceğini söyledi.