Tarsus\'ta Mağaza Önündeki Tezgahtan Kilim Çalan Kadınlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 kadının mağaza önündeki tezgahta duran 2 kilimi çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde perde ve çeyizlik eşya satan mağazanın önündeki tezgaha yaklaşan 2 kadından biri, kısa bir süre incelediği çanta içindeki 2 kilimi alarak ayrıldı. Olay, güvelik kamerasına yansıdı.

Ürünlerinde eksiklik olduğunu fark eden dükkan sahibi Birgül Kurt, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, kadınlardan şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.