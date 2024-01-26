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Tarsus'ta Mağaza Önündeki Tezgahtan Kilim Çalan Kadınlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
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Tarsus'ta Mağaza Önündeki Tezgahtan Kilim Çalan Kadınlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir mağaza önündeki tezgahta duran 2 kilimi çalan 2 kadının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anları ortaya çıktı. Dükkan sahibi şikayetçi olurken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarsus\'ta Mağaza Önündeki Tezgahtan Kilim Çalan Kadınlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı
26.01.2024 - 16:04,
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 kadının mağaza önündeki tezgahta duran 2 kilimi çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde perde ve çeyizlik eşya satan mağazanın önündeki tezgaha yaklaşan 2 kadından biri, kısa bir süre incelediği çanta içindeki 2 kilimi alarak ayrıldı. Olay, güvelik kamerasına yansıdı.

Ürünlerinde eksiklik olduğunu fark eden dükkan sahibi Birgül Kurt, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyip, kadınlardan şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tarsus'ta Mağaza Önündeki Tezgahtan Kilim Çalan Kadınlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı - Son Dakika
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