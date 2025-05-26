Tarsus'ta 25.05.2025 Tarihinde 20 Çift Nikah Fidanı ekti

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi Nikah Salonu, 25 Mayıs 2025 Pazar günü, evlilik tarihlerini özel ve akılda kalıcı bir güne denk getirmek isteyen çiftlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sallonda "25.05.2025" tarihini seçen 20 çiftin nikahı kıyıldı.

Tarsus Belediyesi Nikan Salonu'nda 25 Mayıs Pazar günü tam 20 çift "Evet" diyerek hayatlarını birleştirdi. Nikah memurları, artan talebi karşılamak için gün boyunca aralıksız çalıştı. Nikahlar yarım saatlik aralıklarla kıyıldı, salon bir an bile boş kalmadı.

Nikah masasına oturan çiftler, 25.05.2025 tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, bu simetrik ve unutulmaz günde evlenmenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.