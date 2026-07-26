Tarsus'ta Aileden 3 Boğuldu, 1 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta Aileden 3 Boğuldu, 1 Kayıp

Tarsus\'ta Aileden 3 Boğuldu, 1 Kayıp
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus'ta denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu, 1'i hastaneye kaldırıldı, 1'i kayboldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu, 1'i hastaneye kaldırıldı, 1'i kayboldu.

Kulak Mahallesi sahilinden denize giren aile, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından 4 kişi sudan çıkarıldı, 1 kişiye ise ulaşılamadı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede anne, baba ve annenin kız kardeşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.

Kayıp yeğenin bulunması için çalışma başlatıldı.

Vali Atilla Toros'tan açıklama

Olay yerine giden Vali Atilla Toros, ekiplerden bilgi aldı.

Toros, gazetecilere, ailenin Tarsus Çayı'nın denize döküldüğü bölgede serinlemek amacıyla suya girdiğini söyledi.

Boğulma ihbarı üzerine ekiplerin yönlendirildiğini dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Akabinde arama çalışmalarına başladık. 2 kişinin de 5 kişilik ailenin arkasından onları kurtarmak üzere denize girdiğine ilişkin de bilgi edinmiş olduk. Bu 2 kişinin daha sonra kendi imkanlarıyla denizden çıktıklarını da öğrendik. 5 kişilik ailede anne, baba, annenin kız kardeşi, bir yeğen ve bir kız çocuğu var. Anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatlarını kaybetti, cansız bedenlerine ulaştık. Bir kız çocuğu şu an hastanede tedavi altında. Durumu inşallah iyi olacak. Durumunun iyiye gittiğine ilişkin bilgiler geldi."

Toros, kayıp kişiyi arama çalışmalarının deniz ve karada sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yeğeni arama çalışmalarımız devam ediyor. Halihazırda 4 botumuz şu an sahada, denizde. 2 sahil güvenlik, 1 AFAD ve 1 polis botu, 4 dalgıcımız denizde aramaya devam ediyor. Su altı ve su üstü arama çalışmalarımız denizde bu şekilde. Karada da emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 ekiplerimizden oluşan bir ekiple buradayız. İnşallah en kısa zamanda denizde arama çalışmalarını sürdürdüğümüz vatandaşımızı da bulmayı ümit ediyoruz."

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Aileden 3 Boğuldu, 1 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem Artık zorunlu, 1 Ağustos’ta başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:36
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna’dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna'dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
21:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 22:35:50. #7.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Aileden 3 Boğuldu, 1 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.