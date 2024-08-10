Tarsus\'ta Banyo Yapan Kişi Düştü, Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde banyo yaptığı sırada düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehitmustafa Mahallesi'ndeki evinde tek yaşayan A.K. (75) banyoda dengesini kaybedip düştü.
Bir süre sonra evin kapı eşiğinden su çıktığını gören A.K'nin komşuları yaşlı adama seslendi.
A.K'nin sesini duyunca düştüğünü anlayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evden A.K'yi çıkarttı.
İlk müdahalenin ardından A.K. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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