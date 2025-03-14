Tarsus'ta Bilim ve Teknoloji Şenliği Coşkusu

(MERSİN) - Tarsus Belediyesi tarafından Dr. Turgut Erkutlu Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisi'nde düzenlenen Bilim ve Teknoloji Şenliği'nde çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Çocuklarımızın keşfetmesini, öğrenmesini ve eğlenmesini sağlamak bizim için en büyük mutluluk" dedi.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan Bilim ve Teknoloji Şenliği'ne katılan Başkan Boltaç; çocuklarla birlikte deneyler yaptı, bilim istasyonlarını gezdi ve onların mutluluğunu paylaştı. Uzay çadırından bilim atölyelerine, astronot ve dinozor animatörlerinden eğlenceli etkinliklere kadar pek çok farklı deneyim yaşayan çocuklar, hem öğrendi hem de keyifli zaman geçirdi.

Etkinlikte çocuklarla sohbet eden Başkan Boltaç, bilime olan ilginin küçük yaşlarda başlamasının önemine vurgu yaparak, "Tarsus Belediyesi olarak bilim ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın keşfetmesini, öğrenmesini ve eğlenmesini sağlamak bizim için en büyük mutluluk" diye konuştu.

Şenlik boyunca öğrenciler uzayın derinliklerine yolculuk yaptı, bilim deneyleriyle keşifler gerçekleştirdi. Eğlenceli müzikler, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla şenliğin coşkusu daha da arttı.