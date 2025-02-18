Tarsus\'ta Çakar Lamba Takan Araç Trafikten Men Edildi

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda çakar lamba takılan otomobil 30 gün trafikten men edildi, araç sürücüsüne 138 bin 172 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı otoyol jandarmasına bağlı ekipler Mersin – Tarsus otoyolunda trafik denetimi esnasında ön panjur kısmında çakar lamba takılı bir otomobili durdurdu. Yapılan inceleme ve denetimde araca yetkisiz olarak çakar lamba takıldığının tespit edilmesi üzerine araç 30 gün trafikten men edilirken araç sürücüsüne 138 bin 172 TL. trafik para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),