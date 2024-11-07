Tarsus'ta Defin Sırasında Tarihi Eserler Bulundu - Son Dakika
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Tarsus'ta Defin Sırasında Tarihi Eserler Bulundu

Tarsus\'ta Defin Sırasında Tarihi Eserler Bulundu

Nuri Kavas'ın mezar kazısında 500'den fazla sikke ve seramik parçaları ortaya çıktı.

07.11.2024 18:03
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde hayatını kaybeden Nuri Kavas (26) için mezar kazılırken, tarihi eser niteliği taşıyan kırık seramik küp parçaları ve 500'ün üzerinde sikke bulundu.

İlçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın defni için mahalle mezarlığında kazı yapıldı. Defin işlemi sırasında mahalleli toprakta kırık seramik küp ve içerisinde çok sayıda sikke buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Jandarma durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi. Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde 500'ün üzerinde sikke bulundu. Seramik küp parçaları ve sikkeler muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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