Tarsus'ta Eroin Operasyonu: 3 Sanığa Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarsus'ta Eroin Operasyonu: 3 Sanığa Dava Açıldı

01.06.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Tarsus'ta otomobilde 45 kilo eroin ele geçirildi, 3 sanık hakkında hapis talebiyle dava açıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin 1'i firari, 2'si tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Ocak 2025'te Yenice Mahallesi D-400 kara yolunda durdurulan aracın bagajında uyuşturucu bulunmasının ardından tutuklanan sürücü S.D. ve araçtaki A.B. ile firari G.D. hakkında Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, S.D. idaresindeki 01 ACB 802 plakalı otomobille taşınan eroinin G.D. tarafından karşılanacağı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Polis ekiplerince takip edilen aracın kontrol noktasında durdurulduğu anlatılan iddianamede, bagaj zeminindeki stepne boşluğuna gizlenmiş 40 pakette 45 kilo 400 gram eroin bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, S.D. ile G.D'nin, uyuşturucunun Tarsus ilçesinde hangi adrese saat kaçta götürüleceğiyle ilgili konuşmalarına da yer verildi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarsus'ta Eroin Operasyonu: 3 Sanığa Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:36:42. #7.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Eroin Operasyonu: 3 Sanığa Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.