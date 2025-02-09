Tarsus'ta Ev Yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öğretmenler Mahallesi'nde 2 katlı binanın ilk katındaki evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
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