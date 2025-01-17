Tarsus'ta Ev Yangını Söndürüldü

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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Mersin ve Adana'dan itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.