Mersin\'de hamile kadın sokakta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokakta önü kesilerek başından silahla vurulan 20 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.
Bahçe Mahallesi'nde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için başlattı.
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