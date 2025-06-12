Tarsus\'ta İbadete Kapalı Camiden Hırsızlık

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hasarlı olması nedeniyle ibadete kapatılan caminin elektrik sağlayan bakır kabloları ile ses sistemi çalındı.

Anıt Mahallesi'ndeki ibadete kapalı Yavuz Sultan Selim Camisi'nden ezan sesi gelmediğini fark eden mahalleli durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, hasarlı caminin elektrik sağlayan bakır kablolar ile ses sisteminin çalındığını tespit etti.

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatıldı.