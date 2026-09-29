Tarsus'ta kahvehaneye ateş açan şüpheli tutuklandı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarsus'ta kahvehaneye ateş açan şüpheli tutuklandı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Tarsus\'ta kahvehaneye ateş açan şüpheli tutuklandı; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde dün akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaçan şüpheli, polisin düzenlediği baskınla yakalanarak gözaltına alındı ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı'nın (71) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi Ramazan Yıldırım (70), yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu Mehmet Atlı öldü, M.Y. (49), R.D. (25), N.Y. (53) ve O.T. (24) ise yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Ramazan Yıldırım olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, polisin yaptığı baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: DHA
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