Tarsus'ta Karboğazı Çevre Festivali Yoğun İlgi Gördü

Güncel

(MERSİN)- Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ve doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Karboğazı Çevre Festivali, 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Çevre illerden gelen vatandaşların da katıldığı festival, üç gün sürdü.

Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Karboğazı Çevre Festivali, yoğun katılımla sona erdi. Festival boyunca vatandaşlar hem doğanın tadını çıkardı hem de çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Belediye Başkanı Ali Boltaç, etkinlikte doğanın korunması ve Karboğazı'nın tarihi önemine dikkat çekerken, vatandaşlarla sohbet etme fırsatı buldu.

Festivalin ilk gününde çadırlar kuruldu ve akşam saatlerinde açık hava sineması düzenlendi. İkinci günde ise doğaseverler, geniş bir etkinlik yelpazesiyle doğanın keyfini sürdü. Akşam ise Tarsus Kent Orkestrası'nın verdiği konserle vatandaşlar müzik eşliğinde kampın tadını çıkardı. Ayrıca festival boyunca çeşitli ikramlar sunuldu. Festivalin üçüncü gününde atölye çalışmaları devam etti, ardından kamp çadırları toplanarak alanda mıntıka temizliği yapıldı.

"Evlatlarımıza bırakacağımız bir kent olması için elimizden geleni yaptık"

Belediye Başkanı Ali Boltaç, şunları kaydetti:

"Herkes mutlu, yüzler gülüyor. Böyle bir doğada böyle bir atmosferde de bu gerekiyor. Ben bu etkinliğe katılan başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza ve değerli bütün katılanlara tekrardan hoş geldiniz diyorum. Tarsus Belediyesi olarak kentimizi, doğamızı hep koruyacağız. Her zaman herkesin belediye başkanı olacağımı söylemiştim. Bugün de bunun bir örneği doğamızı korumak. Evlatlarımıza bırakacağımız bir kent olması için elimizden geleni yaptık. Bir farkındalık yaratmak istedik.

"Tarsus'u 5 yıl süre içerisinde hak ettiği yere uyumla, huzurla, memnuniyetle getireceğiz"

Bir diğer önemli konu ise Karboğazı'nın tarihimizde bize bırakmış olduğu o bağımsızlık mücadelesi. Bundan tam 104 yıl önce, 44 kahraman Kuvayı Milliyeci, 600'den fazla Fransız askerini esir alarak bölgemizi kurtardı. Onlar bağımsızlığımızın bir simgesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Başta muhtarımız olmak üzere, etkinliğimize değer veren, katkı sunun herkese şükranlarımızı sunuyorum. Tarsus'u 5 yıl süre içerisinde hak ettiği yere uyumla, huzurla, memnuniyetle, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla hep birlikte getireceğiz. Uyumla, huzurla, yol memnuniyete çıkıyor."

"Ben Ali Boltaç'a inanıyorum, onun vizyonunu biliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Tarsus Belediye Meclisi'mizin geçmiş günlerde aldığı bir karar var. Gülek ismi Kahraman Gülek olarak değiştirildi. Çok isabetli olmuş. Başkanımız başta olmak üzere tüm meclis üyelerimize böyle bir kararın altına imza attıkları için teşekkür ederim. Kahraman Gülek'e hayırlı olsun. Tarsus uzun yıllardır hak ettiği yerde değil. Tarsus bu bölgenin en kadim şehri. Üzerinde binlerce medeniyetin izleri var. Tarsus çok daha iyi olmalı, çok daha vizyoner yönetilmeli. Dünyayı tanıyan insanlar burayı yönetmeli. Ben Ali Boltaç'a inanıyorum. Onun vizyonunu biliyorum. Her zaman onun yanında olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm bürokratları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ali Başkanın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Festivalde çok eğlendiğini ifade eden bir vatandaş "Burada harika bir festival geçirdik. Etkinlikler, konserler, sinema gösterisi dolu doluydu. Festivali düzenleyen Tarsus Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.