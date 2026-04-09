Tarsus'ta Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
09.04.2026 16:23
Batu Yetiş Kaplan, Berdan Çayı'na atladıktan sonra kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışmaları sürüyor. Mersin Valisi Atilla Toros, "Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasında 47 kilometre var. Buradaki çalışmaları bütün birimlerimiz, 4 Nisan'dan itibaren koordineli çeşitli yürütüyor. 47 kilometrelik alanda havadan, karadan, su üstünden ve altından arama yapılıyor" dedi.

Tarsus ilçesi şelale bölgesinde 3 Nisan akşamı Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Suda sürüklenen Kaplan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine dalgıç polis sevk edildi. Kaplan'nın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Jandarma komando, itfaiye, polis arama kurtarma, sahil güvenlik, milli eğitim müdürlüğü arama kurtarma birimi ve AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sürüyor.

ANKARA'DAN EKİP GELDİ

Öte yandan Ankara AFAD İl Müdürlüğü tarafından 1 araç, 4 personel ve 1 bot takviye amacıyla bölgeye sevk edildi. Mersin Valisi Atilla Toros da bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Toros, Kaplan'ın ailesi ile görüştü. Vali Toros'a; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AFAD İl Müdürü Alparslan Yenityürk ve İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek eşlik etti.

'BÜTÜN BİRİMLERİMİZ YOĞUN BİR ÇABA SARF EDİYORLAR'

Vali Toros, "Kaplan'ın kaybolduğu yer ile denize uzanan bölge arasında 47 kilometre var. Buradaki çalışmaları bütün birimlerimiz, 4 Nisan'dan itibaren koordineli çeşitli yürütüyor. AFAD koordinasyonunda 107 personel, 19 araç, 6 dron ve 3 sonar cihazıyla bu arama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 47 kilometrelik alanda havadan, karadan, su üstünden ve altından arama yapılıyor. Karadan zaman zaman sazlıklar ve çalılıkların yoğun olduğu yerler var. Buralarda problemler yaşıyoruz. Kara personelimizin dolaşmasıyla ilgili problemler olduğunda su üstünden ve altından ilgili personelimiz, sonar cihazını ve botları kullanarak arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Bu konuda arkadaşlarımızın ciddi bir gayreti var. AFAD'ımızın koordinasyonunda bütün birimlerimiz yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Hiçbir detayı, ayrıntıyı gözden kaçırmadan, hiçbir noktayı atlamadan değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın zaman zaman farklı gözlerle, farklı mecralara bakabilmesi için ekiplerin yerlerini değiştiriyoruz. Umudumuz, arzumuz, isteğimiz; evladımızı bir an önce bulmak ve bu konuyla alakalı çalışmaları da sağlıklı bir şekilde tamamlamak" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
